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بالصور.. ماكرون يشاهد مناورة وهو معلقا بعرض البحر
ماكرون في عرض البحر

بالصور.. ماكرون يشاهد مناورة وهو معلقا بعرض البحر

2017-07-06 10:18:43
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تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صوراً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء، نشرها بدوره، عقب زيارته الغواصة “لوتيريبل”، التي تعمل بالطاقة النووية ليشاهد مناورة لإطلاق صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية .

وتمّ إنزال ماكرون أثناء المناورة من طوّافة هيلكوبتر التي أقلته إلى الغواصة في القاعدة البحرية في كروزون، قرب مدينة بريست، حيث تفقد الغواصة واستمع إلى إيجاز عن مهماتها.

ووصف الرئيس الفرنسي الجديد الأسطول الفرنسي والقوات النووية، بأنّهما حجر الزاوية في الجيش الفرنسي والأمن، مؤكداً أنّ قوات بلاده ستخضع لعملية تحديثية في السنوات القليلة المقبلة.

ماكرون في عرض البحر

ماكرون في عرض البحر

ماكرون في عرض البحر

ماكرون في عرض البحر

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