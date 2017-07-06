يجري الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، تدريبات مشتركة على إطلاق النار بين القوات البحرية والجوية، وذلك ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخ “المريخ-14” الباليستي، أمس أول الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، أن هذه المناورات تأتي عقب تدريبات مشتركة على إطلاق الصواريخ الباليستية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقالت القوات البحرية إنها ستجري التدريبات المشتركة على إطلاق النار، لتحسين العمليات العسكرية المشتركة بحريا وجويا، وذلك لتعزيز القدرة على تشغيل أنظمة الأسلحة استعدادا لأي استفزازات من العدو في البحر.

وتشارك في التدريبات، 15 سفينة حربية، بما في ذلك مدمرة كورية جنوبية، بسعة 3 آلاف و200 طن، وطائرة دورية مضادة للغواصات وطائرات قتالية.

وجاءت هذه التدريبات، في إطار التدابير العسكرية للجيش الكوري الجنوبي، ردا على إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي أطلقت عليه اسم “المريخ 14”،

أمس أول الثلاثاء.

وأطلقت القوات الكورية الجنوبية والأمريكية أثناء التدريبات المشتركة أمس الأربعاء، صواريخ “هيونمو - 2” الكورية الجنوبية و”نظام صاروخي تكتيكي” للجيش الثامن الأمريكي في إطار الاحتجاجات المسلحة ضد كوريا الشمالية.