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«ميدو»: نراقب وضع غالي ومتعب في الأهلي
أحمد حسام
أحمد حسام "ميدو" - المدير الفني لنادي "وادي دجلة"

«ميدو»: نراقب وضع غالي ومتعب في الأهلي

2017-07-06 10:34:53
محيط - خالد الريس

أكد أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي “وادي دجلة”، أنه يراقب باهتمام موقف حسام غالي وعماد متعب بالنادي الأهلي، معربا عن اهتمامه في البحث عن لاعبين خبرات وقادة ليكونوا قدوة للاعبين الصغار بالإضافة إلى احتياجه لهم فنيا.
ونفى “ميدو” من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء الأنوار” الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة “أون لايف” الفضائية، حدوث أي اتصالات بين متعب وغالي نظرا لأن “التوقيت غير مناسب”، مشيرا إلى أن “وادي دجلة” يفتح أبوابه أم نجمي النادي الأهلي.
وأعرب عن تمنياته في أن تنتهي مشكلة اللاعبين  مع النادي الأهلي وعدم حدوث مشاكل في حال رحيلهم.
وأضاف أنه ناقش فكرة الانتقال إلى صفوف “وادي دجلة” مع غالي ومتعب قبل تجديد تعاقدهم مع “الأهلي”، ولكن تم اغلاق المناقشة عقب التجديد بالإضافة إلى مصارحة اللاعبين لـ”ميدو” برغبتهم في الاستمرار بصفوف القلعة الحمراء.

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