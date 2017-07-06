قتل 13 على الأقل من مسلحي حركة الشباب الصومالية في هجوم على معقل “عسكري” للحركة شمال مدينة كيسمايو جنوبي مدينة مقديشو.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن أجهزة الأمن الصومالية نفذت هجوما على قاعدة عسكرية للحركة الإرهابية، أسفر عن مقتل 13 عنصرا من مسلحي الحركة وإصابة آخرين بجروح.

كانت مصادر أمنية، قالت إن الهجوم جاء بعد معلومات تفيد بأن حركة الشباب تخطط لهجوم على موقع أمني للشرطة الصومالية في مدينة كيسمايو.قتل 13 على الأقل من مسلحي حركة الشباب الصومالية في هجوم على معقل “عسكري” للحركة شمال مدينة كيسمايو جنوبي مدينة مقديشو.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن أجهزة الأمن الصومالية نفذت هجوما على قاعدة عسكرية للحركة الإرهابية، أسفر عن مقتل 13 عنصرا من مسلحي الحركة وإصابة آخرين بجروح. كانت مصادر أمنية، قالت إن الهجوم جاء بعد معلومات تفيد بأن حركة الشباب تخطط لهجوم على موقع أمني للشرطة الصومالية في مدينة كيسمايو.