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مقتل 12 وإصابة 44 جنديا من الجيش الليبي في اشتباكات بنغازي
الجيش الليبي

مقتل 12 وإصابة 44 جنديا من الجيش الليبي في اشتباكات بنغازي

2017-07-06 10:06:09
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استقبل مستشفى الجلاء في ليبيا، نحو 12 قتيلًا و44 مصابًا من قوات الجيش الليبي خلال الـ48 ساعة الماضية نتيجة المواجهات مع الجماعات الإرهابية بمدينة بنغازي، وذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

واستقبل المستشفى جثامين 9 قتلى من الجيش الليبي و13 جريحًا تتفاوت إصاباتهم ما بين حرجة ومتوسطة، بينهما اثنان توفيا بعد وصولهما إلى المستشفى بساعات.

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