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بالفيديو.. ترامب وزوجته يصلان وارسو قبيل قمة العشرين
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب

بالفيديو.. ترامب وزوجته يصلان وارسو قبيل قمة العشرين

2017-07-06 09:58:22
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هبط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في وارسو قبيل مشاركته في قمة العشرين لتطوير العلاقات مع حلفاء واشنطن بحلف الناتو خلال لقائهم هناك.

وقال البيت الأبيض: إن الرئيس سيعرض التزامه تجاه منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو في كلمته خلال اجتماعات مع مجموعة من الدول الأقرب إلى روسيا في طريقه إلى قمة مجموعة العشرين في هامبورج بألمانيا يومي الجمعة والسبت المقبلينهبط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في وارسو قبيل مشاركته في قمة العشرين لتطوير العلاقات مع حلفاء واشنطن بحلف الناتو خلال لقائهم هناك. وقال البيت الأبيض إن الرئيس سيعرض التزامه تجاه منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو في كلمته خلال اجتماعات مع مجموعة من الدول الأقرب إلى روسيا في طريقه إلى قمة مجموعة العشرين في هامبورج بألمانيا يومي الجمعة والسبت المقبلين

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