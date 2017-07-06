بدأت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم زيارتها إلى مدينة برشلونة الاسبانية، للمشاركة فى منتدي كرانس مونتانا العالمى، بحضور نحو 600 شخصية من رؤساء دول وحكومات حاليين وسابقين ورؤساء عدد من كبريات الشركات العالمية.

ومن المنتظر أن تتحدث الوزيرة فى جلسة عن دور المرأة الافريقية فى التنمية خلال اعمال المنتدى، كما تلتقى جون بول كارتون، الرئيس المؤسس لمنتدى كرانس مونتانا، وتعقد لقاء مع كبريات الشركات الاسبانية والتى تستثمر بعضها فى مصر.