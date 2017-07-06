تستضيف واشنطن مؤتمرا للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الثلاثاء المقبل، لبحث سبل تعجيل الجهود المبذولة لدحر التنظيم الإرهابي، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأشارت الخارجية إلى أن الاجتماع يحضره كبار القادة في التحالف، كما أن مجموعات عمل تابعة للتحالف بشأن محاربة تمويل الإرهابيين الأجانب ودعم الاستقرار والاتصالات ستجتمع لتقييم الحملة ضد داعش ومناقشة سبل تكثيف الضغط على التنظيم.

وتابع البيان أن أعضاء التحالف الدولي الـ72 سيبحثون سبل تكثيف جهود هزيمة داعش في المناطق المتبقية تحت سيطرة التنظيم في سوريا والعراق وزيادة الضغط عالميا على فروع التنظيم ومنتسبيه وشبكاته، مع بحث الأولويات المتعلقة بالتقدم في الموصل والرقة “لوضع داعش على طريق الهزيمة الدائمة بلا رجعة”.