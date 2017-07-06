أعلن الجيش الفرنسي أن مقاتلاته شنت 600 غارة خلال المعركة التي تخوضها القوات العراقية منذ منتصف أكتوبر لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم “داعش” الذي لم يعد يسيطر إلا على جزء بسيط منها.

وقال المتحدث باسم الجيش الفرنسي باتريك ستيغر خلال مؤتمر صحفي أمس، “في البدء كان هناك التحضير لمعركة الموصل لمواكبة قوات الأمن العراقية وتطويق المدينة بهدف قطع أي تعزيزات ممكنة من الخارج، 300 غارة فرنسية رافقت هذا النجاح الأول .. في مرحلة ثانية شنت (القوات الفرنسية) 300 غارة جوية أخرى و1200 مهمة قصف مدفعي”.

وفي ضوء الغارات ضد داعش في سوريا والعراق قال المتحدث إن المقاتلات الفرنسية شنت منذ بدء مشاركتها في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم ” داعش” في سبتمبر 2014 ما مجموعه 1307 غارات جوية في سوريا والعراق.

وحذر المتحدث الفرنسي من التسرع في إعلان تحرير الموصل من مسلحي داعش، مؤكدا أنه “ما زال هناك كيلومتر مربع واحد وكانت هذه الحال في سرت وبنغازي (الليبيتين) وقد تطلب الأمر أشهرا لاستعادة هذه المساحة الضيقة من الجهاديين”، مضيفا أن “السؤال ليس ما إذا كانت الموصل ستسقط بل متى سيحصل ذلك”.

وبالإضافة إلى مقاتلاتها المتمركزة في الأردن والإمارات فقد أرسلت فرنسا حاملة الطائرات شارل ديغول إلى شرق المتوسط حيث شاركت بين سبتمبر وديسمبر 2016 في العمليات العسكرية ضد داعش.