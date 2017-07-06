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وزير الاتصالات اليوناني يغادر القاهرة

وزير الاتصالات اليوناني يغادر القاهرة

2017-07-06 09:53:20
أ ش أ

غادر وزير الاتصالات والسياسة الرقمية والإعلام اليوناني نيكولاس باباس القاهرة اليوم الخميس، بعد زيارة لمصر وقع خلالها اتفاقية بين مصر وقبرص واليونان لإنشاء مراكز لتدريب وريادة الأعمال.

وأشاد وزير الاتصالات اليوناني بالعلاقات الحميمة والتاريخية بين بلاده ومصر وخاصة التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي أثمرت عن انشاء مركز التدريب حيث يؤثر ذلك إيجابا ليس علي الدول الثلاث فقط ولكن علي المنطقة بأثرها.

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