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واشنطن بصدد توريد منظومات "باتريوت" إلى بولندا
صواريخ باتريوت

واشنطن بصدد توريد منظومات "باتريوت" إلى بولندا

2017-07-06 09:50:39
متابعات

أعلن وزير الدفاع البولندي، أنطوني ماتشيريفيتش، اليوم الخميس، أن وزارتي الدفاع البولندية والأمريكية، وقعتا اتفاقا لتوريد منظومات الدفاع الجوي “باتريوت” إلى وارسو.

وجاء في الوثيقة، التي تم التوقيع عليها، اليوم الخميس، في وارسو، خلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى بولندا، أنه تم تحديد فترة “الإعداد السريع” للمجمعات وذلك في عام 2023.

وكان وزير الدفاع البولندي أنطوني ماتشيريفيتش قد أعلن، يوم 7 أيلول /سبتمبر عام 2016، أنه وقّع قرارا بشأن شراء منظومة “باتريوت”، ووجّه الطلب إلى الحكومة الأمريكية.

يذكر أن الحكومة البولندية وافقت في عام 2015، على قرار وزارة الدفاع بشأن شراء منظومة “باتريوت” الأمريكية، ويقال إنه بعد توقيع العقد بثلاث سنوات، سيلتزم الجانب الأمريكي بتسليم بولندا منظومتين، إضافة إلى ضرورة نشر هذه المنظومات في بولندا بشكل كامل مع أجهزة الرادارات في 2022-2025. وتقدر قيمة هذه الصفقة بنحو 4.3 مليار دولار أمريكي.

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