الأمن الإيراني يقبض على عناصر من "داعش" في مشهد

أفاد نائب المدعي العام في مدينة مشهد، حسن حيدر، اليوم الخميس، بأن القوات الأمنية الإيرانية ألقت القبض على 21 عنصراً من جماعة “داعش” في مدينة مشهد الإيرانية.

وقال حيدر في تصريح صحفي للإذاعة والتلفزيون الإيرانيين، اليوم، “ألقي القبض على 21 إرهابياً من جماعة “داعش” بمدينة مشهد، في عدة عمليات أمنية كللت بالنجاح”.

وأضاف، موضحا “بعض الذين ألقي القبض عليهم، أصولهم إيرانية والبعض الآخر قدموا من أفغانستان ودخلوا البلاد بطريقة غير رسمية وبأوراق مزورة”.