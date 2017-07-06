أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا، أمس الأربعاء، على دعم بلاده لدولة قطر في خلافها مع أربع دول عربية أخرى، قائلا، إن مطالبهم من الدوحة غير مقبولة.

وفي اجتماع بالقاهرة، أمس الأربعاء، أحجم وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر عن فرض مزيد من العقوبات على قطر لكنهم أعربوا عن إحباطهم بشأن عدم استجابة الدوحة لمطالبها الـ 13 بعد انقضاء أجل مهلة للرد.

وقال في مقابلة مع قناة “فرانس 24” التلفزيونية، “فيما يتعلق بالقائمة التي تضم 13 بندا.. فهي غير مقبولة تحت أي ظرف”.

وأوضح أن بعض البنود تعادل “تجريد” قطر من سيادتها.

وتضم المطالب إنهاء قطر اتفاق يسمح لأنقرة بالإبقاء على قاعدة عسكرية في البلد الخليجي.

وقال أردوغان “لا نزال ملتزمين باتفاقنا مع قطر. إذا طلبت منا المغادرة فلن نبقى ما دام لا توجد رغبة في وجودنا”.

ووفقا لـ”رويترز”، انتقد الرئيس التركي الولايات المتحدة وقال إن تسليحها للجماعات الكردية “الإرهابية” سيعود بنتائج عكسية وإنه سيكون من المستحيل على واشنطن استعادة أسلحة ثقيلة كما وعدت.

وأضاف أن أنقرة على استعداد لتنفيذ عمليات برية في شمال سوريا ضد القوات الكردية إذا شعرت بتهديد.

وقال الرئيس التركي إنه يشعر بتفاؤل بشأن تنفيذ مناطق عدم التصعيد في سوريا والتي تجري مناقشات بشأنها مع روسيا وإيران في آستانا عاصمة كازاخستان، مضيفا، أنه سيناقش الخطوات التالية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماعات قمة الـ 20 بألمانيا.