 Moheet on google
الخميس 6 يوليو 2017 10:27 صباحاً
روابط سريعة
الجيش العراقي يسيطر على آخر معاقل تنظيم داعش بمنطقة النجفي بالموصل
قوات عراقية - الجيش العراقي

الجيش العراقي يسيطر على آخر معاقل تنظيم داعش بمنطقة النجفي بالموصل

2017-07-06 09:53:41
ا ش ا

أعلن الجيش العراقي السيطرة على آخر معقل لتنظيم (داعش) بمنطقة النجفي بالموصل القديمة.

وقال قائد الشرطة الإتحادية العراقي - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الخميس/ - إن القوات باتت تحكم قبضتها على حركة مسلحى تنظيم “داعش” من خلال نشر القناصين وتكثيف الطيران.

فيما أسفرت العمليات عن الإستيلاء على مستودع يحتوي على أعداد كبيرة من الصواريخ المضادة للدروع و أجهزة اتصال.

وكان الجيش العراقي قد تمكن من السيطرة على مركز لتدريب الإرهابيين يقع على مساحة تبلغ 1500 متر وعلى عمق يصل لـ10 أمتار تحت الأرض يعرف بـ “معسكر أبو مسعود” للتدريب العنيف في بلدة البوسيف الواقعة غرب الموصل.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3