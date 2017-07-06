أعلن الجيش العراقي السيطرة على آخر معقل لتنظيم (داعش) بمنطقة النجفي بالموصل القديمة.

وقال قائد الشرطة الإتحادية العراقي - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الخميس/ - إن القوات باتت تحكم قبضتها على حركة مسلحى تنظيم “داعش” من خلال نشر القناصين وتكثيف الطيران.

فيما أسفرت العمليات عن الإستيلاء على مستودع يحتوي على أعداد كبيرة من الصواريخ المضادة للدروع و أجهزة اتصال.

وكان الجيش العراقي قد تمكن من السيطرة على مركز لتدريب الإرهابيين يقع على مساحة تبلغ 1500 متر وعلى عمق يصل لـ10 أمتار تحت الأرض يعرف بـ “معسكر أبو مسعود” للتدريب العنيف في بلدة البوسيف الواقعة غرب الموصل.