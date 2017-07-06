طلب المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي من ناديه تشيلسي التعاقد مع 5 لاعبين هذا الصيف، لتعزيز صفوف الفريق قبل المشاركة بدوري الأبطال.

واقترب تشيلسي من التعاقد مع لاعب وسط موناكو تيموي باكايوكو، إضافة لمدافع روما أنتوني روديجير، حيث يمثل هذان اللاعبان أولوية بالنسبة للمدرب الإيطالي، علماً أن البلوز كانوا قد تعاقدوا مع الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو مجاناً.

وبحسب صحيفة “ديلي تلجراف” وضع كونتي ظهير يوفنتوس أليكس ساندرو على رأس قائمته، حيث يعتمد على رغبة البرازيلي بالانتقال للعب بالبريميرليج.

كما يريد كونتي التعاقد مع ظهير ريال مدريد البرازيلي دانيلو الذي ارتبط مؤخراً بالانتقال ليوفنتوس مقابل 20 مليون يورو فقط ، حيث يبدو أن المدرب الإيطالي يسعى بشكل واضح لتعزيز خياراته الدفاعية على الأطراف.

يذكر أن تشيلسي مازال يسير بخطى ثابتة نحو إتمام صفقة مهاجم إيفرتون البلجيكي روميلو لوكاكو الذي رحل عن البلوز عام 2013 ، ولو أن هذه الصفقة قد تكلف بطل البريميرليج حوالي 100 مليون جنيه استرليني، لكن المدرب يبدو بأمس الحاجة لمهاجم من الصف الأول بعد تأكيد رغبته بالتخلي عن دييجو كوستا.