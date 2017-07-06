أردوغان: تركيا تدعم قطر ومطالب الدول الأربع مرفوضة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا، أمس الأربعاء، على دعم بلاده لدولة قطر في خلافها مع أربع دول عربية أخرى، قائلا، إن مطالبهم من الدوحة غير مقبولة. وفي اجتماع ...