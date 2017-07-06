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"القطرية" تسمح للركاب المتوجهين إلى الولايات المتحدة باصطحاب الأجهزة الإلكترونية
الخطوط الجوية القطرية

"القطرية" تسمح للركاب المتوجهين إلى الولايات المتحدة باصطحاب الأجهزة الإلكترونية

2017-07-06 09:28:52
وكالات

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، أنه تم السماح لجميع الركاب المغادرين من مطار حمد الدولي بالدوحة إلى وجهات في الولايات المتحدة الأميركية، باصطحاب جميع الأجهزة الإلكترونية الشخصية.

وجاء هذا السماح، بحسب الصفحة الرسمية للخطوط الجوية القطرية، عقب استيفاء الشركة ومطار حمد الدولي جميع متطلبات التوجيهات الأمنية الجديدة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية.

وكانت شركة “طيران الإمارات” أعلنت، أمس الأربعاء، عن رفع الحظر على اصطحاب أجهزة الحاسوب المحمولة (لابتوب) في صالونات طائراتها المتجهة من مطار دبي إلى مطارات الولايات المتحدة الأميركية.

ورفعت السلطات الأمنية الأميركية، الأحد الماضي، الحظر عن حمل الأجهزة الإلكترونية الشخصية على طائرات شركة “الاتحاد”، المتجهة من مطار العاصمة الإماراتية أبوظبي، إلى وجهاتها في الولايات المتحدة، بعد استيفاء المتطلبات الأمنية الأميركية.

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية، أمس، عن موعد أقصاه الـ 19 من الشهر الجاري، للسماح باصطحاب أجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة اللوحية داخل مقصورة الركاب، على الوجهات الأميركية.

وأكدت أنها ستصدر بياناً إلحاقياً بهذا الخصوص، فور إنهاء الإجراءات، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة.

وكانت الجهات الأمنية الأميركية حظرت، في وقت سابق من هذا العام، حمل الأجهزة الإلكترونية الشخصية على متن الرحلات من 8 مطارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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