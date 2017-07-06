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وزير الخارجية القطري: دول المقاطعة أرادوا انقلابا في بلادنا
وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

وزير الخارجية القطري: دول المقاطعة أرادوا انقلابا في بلادنا

2017-07-06 09:33:12
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اتهم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مسئولي البلدان المقاطعة لبلاده، بأنهم طالبوا بتغيير النظام في قطر وأرادوا إحداث انقلاب فيها، بحسب صحيفة الراية القطرية اليوم الخميس.

وتحدث آل ثاني، خلال جلسة للمعهد الملكي للعلاقات الدولية في بريطانيا “تشاتام هاوس” أمس الأربعاء، عما سماه “حملة” شنتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد بلاده وبلغت ذروتها في 24 مايو الماضي، حين نشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أقوالا منسوبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في واقعة اعتبرت الدوحة أنها ناتجة عن عملية قرصنة.

وأضاف وزير الخارجية القطري أن الدوحة سارعت إلى نفي الأمر، زاعما أن وسائل الإعلام في الدول الأربع استمرت في نشر ما أسماه “أخبار مزيفة”، قائلا “لم يكن المسئولون من البلدان المحاصرة ينتقدون سياسات قطر فحسب وهو أمر رحبنا به دائما لكنهم كانوا يطالبون بتغيير النظام في قطر وإحداث انقلاب”.

وتابع “كانت دول الحصار تطالبنا أن نسلم سيادتنا كثمن لإنهاء الحصار، وهو أمر يعرفون أن قطر لن تفعله أبدا فهي تقف على أهبة الاستعداد للدخول في عملية مفاوضات ذات إطار واضح ومجموعة مبادئ تضمن أن سيادتنا لا يتم الانتقاص منها”.

وأعربت السعودية ومصر والإمارات والبحرين الأربعاء، في ختام اجتماع رباعي عقد في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية في بيان لها عن “الأسف للرد السلبي” القطري على مطالبها لإنهاء مقاطعتها للدوحة، معتبرة أن رد الدوحة يعكس عدم استيعاب لخطورة الموقف

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