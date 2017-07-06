وزير الخارجية القطري: دول المقاطعة أرادوا انقلابا في بلادنا2017-07-06 09:33:12
اتهم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مسئولي البلدان المقاطعة لبلاده، بأنهم طالبوا بتغيير النظام في قطر وأرادوا إحداث انقلاب فيها، بحسب صحيفة الراية القطرية اليوم الخميس.
وتحدث آل ثاني، خلال جلسة للمعهد الملكي للعلاقات الدولية في بريطانيا “تشاتام هاوس” أمس الأربعاء، عما سماه “حملة” شنتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد بلاده وبلغت ذروتها في 24 مايو الماضي، حين نشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أقوالا منسوبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في واقعة اعتبرت الدوحة أنها ناتجة عن عملية قرصنة.
وأضاف وزير الخارجية القطري أن الدوحة سارعت إلى نفي الأمر، زاعما أن وسائل الإعلام في الدول الأربع استمرت في نشر ما أسماه “أخبار مزيفة”، قائلا “لم يكن المسئولون من البلدان المحاصرة ينتقدون سياسات قطر فحسب وهو أمر رحبنا به دائما لكنهم كانوا يطالبون بتغيير النظام في قطر وإحداث انقلاب”.
وتابع “كانت دول الحصار تطالبنا أن نسلم سيادتنا كثمن لإنهاء الحصار، وهو أمر يعرفون أن قطر لن تفعله أبدا فهي تقف على أهبة الاستعداد للدخول في عملية مفاوضات ذات إطار واضح ومجموعة مبادئ تضمن أن سيادتنا لا يتم الانتقاص منها”.
وأعربت السعودية ومصر والإمارات والبحرين الأربعاء، في ختام اجتماع رباعي عقد في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية في بيان لها عن “الأسف للرد السلبي” القطري على مطالبها لإنهاء مقاطعتها للدوحة، معتبرة أن رد الدوحة يعكس عدم استيعاب لخطورة الموقف
-
رئيس امتحانات الثانوية: إعلان النتيجة نهاية الشهر الحالي
أعلن رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي أنه وفقًا لما رصده من سير عملية التصحيح بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية فإنه ...Wed, 05 Jul 2017 10:58:37 GMT
-
استقرار أسعار الذهب محليا وارتفاعه عالميا
استقرت أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلي خلال التعاملات اليوم /الأربعاء/،في حين ارتفعت عالميا بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع مدفوعة بارتفاع الطلب ...Wed, 05 Jul 2017 10:42:23 GMT
-
"البترول": وفرنا احتياجات "الكهرباء" من الوقود خلال الموجة الحارة
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح قطاع البترول في تأمين احتياجات جميع محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية من الغاز الطبيعي والوقود ...Wed, 05 Jul 2017 07:57:53 GMT
-
التضامن: صرف الدعم النقدي لمستفيدي "تكافل وكرامة" مع الزيادة 10 يوليو
أعلنت نيفين القباج مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، عن صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بداية من العاشر من شهر ...Wed, 05 Jul 2017 09:11:48 GMT
-
أردوغان: تركيا تدعم قطر ومطالب الدول الأربع مرفوضة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا، أمس الأربعاء، على دعم بلاده لدولة قطر في خلافها مع أربع دول عربية أخرى، قائلا، إن مطالبهم من الدوحة غير مقبولة. وفي اجتماع ...Thu, 06 Jul 2017 08:00:16 GMT
-
استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه المصري إلى ما دون ١٨جنيها
شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا لليوم الثالث على التوالي أمام الجنيه المصري وتفاوتا طفيفا بين البنوك بعد فترة من الاستقرار في بداية التعاملات الصباحية اليوم ...Wed, 05 Jul 2017 10:26:14 GMT
-
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء ، 4 شبان فلسطينيين من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة خلال حملة دهم واسعة شملت عشرات المنازل خاصة لعائلات ...Wed, 05 Jul 2017 08:11:59 GMT
-
موفد أممي إلى قطر والكويت لبحث الأزمة الخليجية
أوفد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وكيله العام للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، إلى الكويت وقطر، لبحث حل الأزمة الخليجية. وقال ستيفان دوغريك، ...Thu, 06 Jul 2017 07:42:42 GMT
-
"القطرية" تسمح للركاب المتوجهين إلى الولايات المتحدة باصطحاب الأجهزة الإلكترونية
أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، أنه تم السماح لجميع الركاب المغادرين من مطار حمد الدولي بالدوحة إلى وجهات في الولايات المتحدة الأميركية، باصطحاب ...Thu, 06 Jul 2017 07:32:52 GMT