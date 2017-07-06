القوات العراقية تصد هجوما لـ"داعش" غربي البلاد2017-07-06 09:26:52
ذكر مصدر أمني ، اليوم الخميس، أن القوات العراقية، صدت هجوما لتنظيم “داعش” على مقر للجيش في منطقة صحراوية، غربي البلاد، بالقرب من الحدود مع الأردن.
وحسب المصدر، لوكالة “سبوتنيك” الروسية ، إن تنظيم “داعش” الإرهابي، شن تعرّضا، مساء الأربعاء، على قوات السرية الرابعة — الفوج الثالث اللواء الثاني من الجيش العراقي، وعلى مقر الفوج، في منطقة الصكار، شرق الرطبة غربي الأنبار، غربي العراق.
وأضاف المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن القوات اشتبكت مع عناصر “داعش”، وكبدتهم هزيمة وخسائر فادحة دفعتهم بالهرب نحو الصحراء.
وكشف المصدر عن استخدام عناصر “داعش” في التعرض ضد السرية، قصف بقذائف الهاون، وأسلحة متوسطة وخفيفة، ما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة ستة آخرين بجروح من الجيش.
وقال المصدر إن القوات قتلت عددا من عناصر “داعش” الإرهابي، في صد التعرض.
وأعلن قائممقام قضاء الرطبة العراقي، عماد الدليمي، في تصريح خاص لمراسلة “سبوتنيك” في العراق، السبت الماضي 1 تموز/يوليو، عن صد هجوم شنه تنظيم “داعش” الإرهابي بمختلف أنواع الأسلحة على مقر للفرقة الأولى التابعة للجيش في الصكار شرق الرطبة الحدودي مع الجار الأردن.
وأضاف الدليمي، أن الفرقة الأولى ردت بقوة على عناصر “داعش” المهاجمين، وألحقت بهم خسائر دفعتهم إلى الانسحاب نحو عمق الصحراء المؤدية إلى مناطق سيطرتهم الأخيرة في غربي المحافظة، غربي العراق.
وأفاد الدليمي بإصابة أربعة جنود من الفرقة الأولى بجروح متفاوتة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ويتعرض قضاء الرطبة، بين الحين والآخر لهجمات على نقاط للجيش وقوات حرس الحدود، من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي الذي يرسل عناصره من معاقلهم الأخيرة “عانة، وراوة، والقائم” غرب الأنبار “المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق”.
ونقلت مراسلتنا، في العراق، عن مصادر محلية، الاثنين الماضي 3 تموز/يوليو، بأن تنظيم “داعش” الإرهابي حشد المئات من عناصره في آخر معاقله غرب الأنبار، لمهاجمة الحدود العراقية مع دولتين جارتين.
وحسب المصادر المحلية، إن المئات من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، ومن بينهم انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة، تحشدوا بأرتال في أقضية “عانة، وراوة، وجنوب القائم” غربي محافظة الأنبار، غربي العراق، منذ ليلة الأحد الماضي.
وأضافت المصادر أن “داعش” ينوي شن هجوم واسع على منفذ الوليد الحدودي بين العراق وسوريا، وعلى مقرات القوات العراقية للفرقة الأولى من الجيش، وحرس الحدود، المنتشرة على طول الطريق السريع الدولي قرب قضاء الرطبة وصولاً إلى طريبيل الحدودي مع الأردن.
وقال أحد المصادر إن التحشد الداعشي ينوي أيضاً شن هجوم واسع على قضاء حديثة غربي الأنبار — القريب من قضائي راوة وعانة.
وذكر أن عناصر الرتل يحملون أنواعا مختلفة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وترافقهم سيارات مفخخة، وانتحاريون يرتدون أحزمة ناسفة.
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