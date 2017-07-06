يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى سويسرا، ليشارك اليوم الخميس فى المحادثات القبرصية على أمل تقريب وجهات النظر من أجل إعادة توحيد الجزيرة.

وقد بدأت المحادثات تحت اشراف الامم المتحدة فى 28 يونيو فى فندق كبير بمنتجع كران-مونتانا بجبال الألب، فى حضور الرئيس القبرصى نيكوس اناستاسيادس والزعيم القبرصى التركى مصطفى أكينجي، ومندوبين عن البلدان “الضامنة” لأمن الجزيرة -اليونان وتركيا وبريطانيا “القوة المستعمرة السابقة” والاتحاد الأوروبى .

وصرح المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك ان اناستاسيادس وأكينجى طلبا من جوتيريش العودة الى طاولة المفاوضات، إلا أن دوجاريك رفض التعليق حول اتفاق تاريخى وشيك، وقال “سيكون من التهور ان اقوم بأى تكهن فى الوقت الحالى، وأوضح المتحدث ان “الامين العام اعتبر ببساطة ان الوقت جيد للمشاركة فى المفاوضات وسيكون هناك صباح الخميس”.