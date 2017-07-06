12 قتيلا إثر معارك في شرق الكونغو الديموقراطية

أعلن الجيش في جمهورية الكونغو الديموقراطية، أمس الأربعاء، سقوط 12 قتيلا فى معارك دارت بين قواته وميليشيا محلية فى ولاية كيفو الجنوبية فى شرق البلاد.

وقال الكابتن ديودونيه كاسيريكا مساعد المتحدث باسم الجيش فى المنطقة، أن “الحصيلة الموقتة للمعارك بين الماى ماى ياكوتومبا والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديموقراطية هى 12 قتيلا هم عسكريان من الجيش وتسعة من الماى ماى ومدنى قتل برصاصة طائشة”.

وأضاف أن “جنودنا يتقدمون نحو الجيب الاخير، منطقة ميسي. العدو انسحب الى الهضاب المشرفة على هذه المحلة” الغنية بالمعادن، وأكد الضابط ان المعارك اسفرت ايضا عن “اعتقال اربعة من الماى ماى ومصادرة خمس قطع اسلحة ثقيلة”.

ويشهد شرق الكونغو الديموقراطية ولا سيما ولايتا كيفو الشمالية والجنوبية اضطرابات وأعمال عنف منذ اكثر من 20 عاما تغذيها خلافات اتنية وعقارية.