"بي.إن.سبورتس" تخون الأمانة وتسحب أموال المتعاملين معها دون الرجوع لهم!2017-07-06 09:26:47
كشفت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، اليوم الخميس، في تقرير لها أن خبراء حقوقيون أكدوا أن إقدام قناة “بي إن سبورتس” القطرية على تجديد اشتراكات المتعاملين معها عبر سحب أموال من بطاقاتهم الائتمانية من دون الرجوع إليهم خيانة أمانة.
ولفت الخبراء إلى أن هذه الخطوات من القناة الرياضية تعد “سابقة خطيرة يجب الوقوف عندها وألا تمر من دون الدفع بالقناة إلى المحاكم من أجل استرداد المبالغ التي حازتها، والعمل على قطع العلامة معها تماماً حتى لا يتكرر ما حدث في المستقبل”.
وصرح المحامي، عيسى بن حيدر، للصحيفة بأن ما أقدمت عليه “بي إن سبورتس” يعد “خيانة أمانة” و”مخالفة قانونية من منطلق أن التجديد يجب أن يتم بموافقة الطرفين، لأن العقد رضائي..”.
وتابع أنه من المفترض أن تكون “بي إن سبورتس” مؤتمنة على البيانات المصرفية للعملاء و”لا ينبغي عليها العبث أو استخدامها من دون وجه حق أو تخويل من العميل”.
ولفت بن حيدر إلى أنه “يجوز لصاحب بطاقة الائتمان مقاضاة القناة التي سحبت مبالغ مالية من بطاقاته من دون تخويل أو إذن مسبق، المطلوب في هذه الحالة إرسال خطاب إلى المصرف من أجل تجميد المعاملة وتقديم دعوى قضائية..”.
وفي سياق متصل، قال المحامي سالم بن ساحوه إن ما حدث من القناة القطرية “تجاه بعض المشتركين في خدمتها خلال الأيام الماضية خيانة أمانة واحتيال، نظراً لأنها استخدمت البطاقة الائتمانية من دون إذن، وخصوصاً أن هذه الخدمة مقطوعة...”.
وأعلن أنه “كان من المفترض الانتظار لنهاية العقد وإخطار المشترك برغبته في تجديد العقد من عدمه، فإذا أبدى المشترك رغبته في ذلك من حق القناة القطرية سحب مبالغ التجديد وإذا حدث عكس ذلك ينبغي قطع الخدمة وإلغاء العقد المبرم بين القنوات والمشترك..”.
وأردف “يجب أن لا يتم فرض رغبة الإجبار على المشترك بالتجديد من دون إرادته، علما بأنه تعامل مع قنوات بي.إن.سبورتس بحسن النية في مسألة البطاقة الائتمانية وقت بداية الاشتراك ولم يصرح لهم بتجديد الخدمة من تلقاء نفسه”.
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