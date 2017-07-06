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إعلامية عراقية: قطر وإيران دمى إسرائيل لتمزيق الوطن العربي
تميم بن حمد

إعلامية عراقية: قطر وإيران دمى إسرائيل لتمزيق الوطن العربي

2017-07-06 09:53:23
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أكدت فائزة السامرائي، الإعلامية العراقية، أن قناة الجزيرة القطرية استهدفت العراق إعلاميا قبل الغزو العراقي، وبثت مقاطع فيديو عن احتلال بغداد، رغم أن هذا لم يكن حدث هذا الوقت، موضحة أن هذا الأمر تسبب في إضعاف الروح المعنوية لدى المواطنين.

وقالت خلال حوارها ببرنامج “صح النوم”، المذاع على شاشة “ltc”، إول ضربة وجهها طيران التحالف إلى العراق شارك فيها ضباط قطريون.

وأضافت أن قناة الجزيرة حاولت تصوير الأمريكان على أنهم سينقذون العراق، وهي سبب الطائفية في العراق حيث ظلت تتحدث عن القتال بين الشيعة والسنة منذ عام 2006.

وتابعت أن قطر وإيران هم دمى إسرائيل لتمزيق الوطن العربي، ويوجد أكثر من 200 معبد يهودي في إيران، ولا يوجد مسجد سني.

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