قام الفنان التشكيلي الروماني ميهاي توبيسكو مع فنانين آخرين ومتطوعين بطلاء المئات من الأشجار في غابة دومبرافا بمقاطعة جورج احتجاجا على القطع الجائر للأشجار.

وذكر موقع “رومانيا-إنسايدر” الإخباري أن الفنانين استخدموا طلاء صديقا للبيئة لتلوين ما يربو على 600 شجرة، وشارك في المشروع 30 متطوعا في طلاء الأشجار بعدة ألوان مثل الأصفر والأزرق والأخضر والأرجواني والأحمر مما حول الغابة إلى منطقة جذب سياحية.

وقال ميهاي صاحب فكرة المشروع: ” إن تلوين الأشجار غرضه تحويل الغابة إلى مساحة من التأمل والتفكير واكتشاف الذات، وعلاوة على ذلك تعتبر مثل بيان احتجاجي على ما يحدث مع إزالة الغابات، أي بلاغ فني”. مضيفا أن المشروع سيتواصل العام القادم، ويتوسع ليشمل غابة أخرى عبر الطريق، ولكن بخطط أخرى غير تلك.

وأشار الموقع بأن القطع الجائر للأشجار للحصول على الأخشاب لا يزال يمثل مشكلة كبرى في رومانيا بالرغم من الجهود العامة لمحاربته. وتم تسجيل إجمالي 9444 حالة من قطع الأشجار بشكل غير قانوني في عام 2016 والتي تمثل 26 حالة في المتوسط يوميا.