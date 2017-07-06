لقي شخص مصرعه وأصيب 27 آخرين في حادث تصادم مروع على الطريق الدولي نفق الشهيد أحمد حمدي – رأس سدر، اليوم.

تلقى اللواء أحمد طايل، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، يفيد بتصادم أتوبيس سياحة وسيارة ملاكي بالقرب من مدينة رأس سدر.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص لم يتم معرفة هويته، وإصابة 27 آخرين، وجارٍ التعرف على هوية المصابين وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى رأس سدر العام.