بالفيديو.. مؤيدو الرئيس الفنزويلي يهاجمون مبنى الكونجرس2017-07-06 08:49:45
اقتحم مؤيدون للحكومة الفنزويلية مبنى الكونجرس الذي تسيطر عليه المعارضة أمس وهاجموا النواب وحاصروهم في أحدث موجة عنف ضمن أزمة سياسية تشهدها البلاد.
وأصيب 7 سياسيين من المعارضة في مشاجرات وقعت أمس في البرلمان الفنزويلي أثناء انعقاد جلسة خاصة بمناسبة يوم الاستقلال.
وقال رئيس الجمعية الوطنية خوليو بورجيس إن أكثر من 350 سياسيا وصحفيا وضيفا في الجلسة التي أقيمت بمناسبة عيد الاستقلال حوصروا حتى غروب الشمس، “هناك رصاص وسيارات دمرت منها سيارتي وبقع دماء حول القصر(مبنى الكونجرس).. العنف في فنزويلا له اسم وكنية: نيكولاس مادورو”.
وقال شهود عيان إن الحشد تجمع بعد الفجر مباشرة خارج المبنى وسط العاصمة كراكاس وردد هتافات مؤيدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفي الصباح اقتحم العشرات البوابات وهم يحملون مواسير وهراوات وحجارة وبدأوا الهجوم.
وأضاف الشهود أن مجموعة من نحو 100 شخص، ارتدى كثير من أفرادها ملابس حمراء وهتفوا “تحيا الثورة”، حاصرت بعد الهجوم في الصباح من كانوا بالمبنى لساعات عدة.
وحمل بعض من كانوا بالحشد خارج المبنى مسدسات وهددوا بقطع المياه والكهرباء.
وفي كلمة خلال عرض عسكري بمناسبة عيد الاستقلال ندد مادورو بالعنف “الغريب” في الجمعية الوطنية وطالب بإجراء تحقيق.
وتشهد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية موجة من الاحتجاجات العنيفة من قبل معارضي الرئيس الذين أثارتهم محاولة من المحكمة العليا الموالية لمادورو تجريد الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة من سلطاتها.
-
رئيس امتحانات الثانوية: إعلان النتيجة نهاية الشهر الحالي
أعلن رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي أنه وفقًا لما رصده من سير عملية التصحيح بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية فإنه ...Wed, 05 Jul 2017 10:58:37 GMT
-
استقرار أسعار الذهب محليا وارتفاعه عالميا
استقرت أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلي خلال التعاملات اليوم /الأربعاء/،في حين ارتفعت عالميا بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع مدفوعة بارتفاع الطلب ...Wed, 05 Jul 2017 10:42:23 GMT
-
"البترول": وفرنا احتياجات "الكهرباء" من الوقود خلال الموجة الحارة
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح قطاع البترول في تأمين احتياجات جميع محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية من الغاز الطبيعي والوقود ...Wed, 05 Jul 2017 07:57:53 GMT
-
التضامن: صرف الدعم النقدي لمستفيدي "تكافل وكرامة" مع الزيادة 10 يوليو
أعلنت نيفين القباج مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، عن صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بداية من العاشر من شهر ...Wed, 05 Jul 2017 09:11:48 GMT
-
استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه المصري إلى ما دون ١٨جنيها
شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا لليوم الثالث على التوالي أمام الجنيه المصري وتفاوتا طفيفا بين البنوك بعد فترة من الاستقرار في بداية التعاملات الصباحية اليوم ...Wed, 05 Jul 2017 10:26:14 GMT
-
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء ، 4 شبان فلسطينيين من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة خلال حملة دهم واسعة شملت عشرات المنازل خاصة لعائلات ...Wed, 05 Jul 2017 08:11:59 GMT
-
الأمم المتحدة: وباء الكوليرا بات متفشيا في جميع محافظات اليمن
أعلنت الأمم المتحدة أن وباء الكوليرا بات متفشيا في جميع محافظات اليمن الإحدى والعشرين وأن هناك 270 ألف حالة إصابة محتملة وأكثر من 1600 حالة وفاة بسبب المرض منذ أواخر ...Thu, 06 Jul 2017 05:22:50 GMT
-
اجتماع دول مكافحة الارهاب لمناقشة الرد القطري يتصدر صحف القاهرة
اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم /الخميس/ بحزمة من الموضوعات المتنوعة والتي تصدرها نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس والشأن المحلي. فتحت عنوان “دعم أمريكي ...Thu, 06 Jul 2017 05:20:26 GMT
-
حذف منتزه "كوموي" من قائمة المواقع المهددة بالخطر
قررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، خلال دورتها الـ41 والمنعقدة في مدينة “كاراكوف” في جنوب بولندا، شطب ...Thu, 06 Jul 2017 04:22:20 GMT