«الزمالك» يسعى لـ«حافز معنوي» أمام الأتحاد2017-07-06 10:04:26
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنادي الاتحاد السكندري مساء اليوم الخميس بستاد “برج العرب” في إطار الأسبوع الـ33 من الدوري الممتاز.
ويأتي “الزمالك” في المركز الثالث بترتيب الدوري العام برصيد 63 نقطة، فيما يأتي النادي السكندري في المركز الثامن برصيد 44 نقطة.
ويغيب عن لقاء اليوم كل من أحمد رفعت ومحمد إبراهيم للإصابة، وأحمد جعفر وشوقي السعيد وإسلام جمال لأسباب فنية.
ومن المتوقع، أن يبدأ المدير الفني لـ”الزمالك” البرتغالي اوجستوا ايناسيو اللقاء بأحمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمود حمدي “الونش” وعلي جبر، وعلي فتحي وحسني فتحي، وفي خط الوسط طارق حامد وصلاح ريكو ومعروف يوسف، وفي خط الهجوم أيمن حفني ومحمد مسعد، وفي الهجوم حسام “باولو”.
وعلى الرغم من حسم بطولة الدوري للنادي الأهلي، يسعى نادي الزمالك للفوز اليوم كحافز “نفسي وفني” قبل أداء مباراته مع “أهلي طرابلس” في إطار الجولة الأخيرة لـ«دور الـ16» بطولة “دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد القادم.
ويسعى “أبناء ميت عقبة” في تجديد أمالهم بالتأهل لدور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا في ظل تضاؤل فرص التأهل بعد الخسارة أمام “كابس يونايتد” يوم الأحد الماضي بنتيجة “3-1”.
ويتذيل نادي الزمالك المجموعة الثانية بدور “الـ16” بدوري أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، في حين يتصدر “اتحاد العاصمة” الجزائري المجموعة بفارق رصيد الأهداف عن “أهلي طرابلس” الليبي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط، فيما يأتي “كابس يونايتد” الزيمبابوي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.
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