قتل 3 أشخاص، أمس الأربعاء، برصاص مجهول أطلق النار في ولاية مين بشمال شرق الولايات المتحدة، حسبما أفادت “أسوشيتد برس”.

وبحسب الوكالة فإن الحادث وقع في أحد شوارع مدينة ماديسون، حيث عثر رجال الأمن لدى وصولهم إلى مكان إطلاق النار، بعد تلقيهم إخطارا، على جثث ثلاثة أشخاص. وكان الجاني وقتها قد اختفى لكنه عاد إلى مكان ارتكاب جريمته بعد وقت معين وأطلق الرصاص مجددا، ما أدى إلى إصابة شخص آخر بجروح. وأطلق رجال الشرطة النار على المسلح وأردوه قتيلا.

وذكرت وسائل إعلام نقلا عن شهود كانوا يعرفون ضحايا الاعتداء أن من بينهم امرأة كانت في الطريق إلى منزل صديق لها، ورجل كان يساعدها.

وبدأت أجهزة الأمن التحقيق في الحادث. ولم تكشف الشرطة حتى الآن عن هوية الجاني، كما أن دوافعه لا تزال مجهولة.

وأشارت “أسوشيتد برس” إلى أن الحادث الأخير لإطلاق النار هو الأكبر من حيث عدد الضحايا في ولاية مين منذ العام 2015، عندما خلف اعتداء باستخدام الأسلحة النارية في مدينة أوكلاند ثلاثة قتلى وجريحا.