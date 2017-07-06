ألمح الأسطورة الإسبانية رافا نادال، المصنف الثاني عالميا، إلى صعوبة مواجهته القادمة ضد الروسي كاران خاتشانوف في الدور الثالث ببطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، مشيراً إلى كونه لاعب مجتهد للغاية ويمتلك قدرات كبيرة ورائعة.

وتجاوز نادال عقبة نظيره الأمريكي دونالد يانج بثلاث مجموعات دون رد ، بواقع 6-4 و6-2 و7-5 ، وسط تعملق وتميز للماتادور نادال من جميع النواحي ، ليتأهل الامبراطور للدور الثالث ببطولة ويمبلدون، ضاربا موعدا مع الروسي كاران خاتشانوف.

وقال نادال - في تصريحات لوسائل الإعلام الإنجليزية بعد وصوله للدور الثالث ببطولة ويمبلدون الفائز بها مرتين سابقا والساعي لحصد الثالثة فيها بنسختها الحالية - ” سعيد للغاية بالأداء المميز والفوز الذي تحقق ضد دونالد يانج ،فقد سيطرت على المباراة بشكل عام ولم أواجه مشاكل إلا في النهاية فقط ،ولم تكن مباراة سهلة ،ومسرور بشدة لعدم خسارتي أي مجموعة حتى الآن بالبطولة ،وأعيش أيام جميلة “.

وأضاف الإسباني - الذي لم يخسر في آخر 27 مباراة إلا مواجهة واحدة - “سأخوض التدريبات استعدادا للدور الثالث في الساعات القادمة، وبكل بساطة أحاول فقط الاستمتاع بكل لحظة هنا والجماهير بالملعب رائعة للغاية وهذه البطولة مميزة لي”.

كما أشار صاحب سلسلة التسع مباريات المتتالية في بطولات الجراند سلام هذا الموسم دون خسارة ” مواجهة كاران خاتشانوف لن تكون سهلة ،وأعلم مدى صعوبتها لكوني أواجه لاعبا مجتهدا للغاية ويمتلك قدرات كبيرة، ويتميز بضربات قوية وبإرسال قوي سواء الأول أو الثاني ، إضافة إلى مهارة الضربات الأمامية والخلفية ، ويمتلك قدرات كبيرة في جميع أوجه اللعب ومستقبله كبير”.