أكد نادر شوقي وكيل حسام غالي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حسام غالي لم يعترض على تغييره في مباراة الأهلي والمصري بالدوري المصري، موضحا حدوث مشادة كلامية مع المدير الفني للفريق حسام البدري لأسباب أخرى قبل التغيير.

وأعلن شوقي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء الأنوار” الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة “أون سبورت” الفضائية، أن غالي امتثل للعقوبة التي فرضتها إدارة النادي على اللاعب ومتقبلها وسيساند الفريق أمام مباراته مع “القطن” الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا.

وعن أزمة غالي مع هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري، اكتفى نادر شوقي بالرد قائلا “موضوع منتخب مصر ده كبير قوي”.