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الصين تحذر الهند وتطلب الانسحاب من مناطق حدودية
قوات أمن الحدود الهندية

الصين تحذر الهند وتطلب الانسحاب من مناطق حدودية

2017-07-06 08:29:56
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طالبت الصين الحكومة الهندية بسحب جنودها من منطقة جبلية استراتيجية حدودية تتنازعان السيطرة عليها وتطالب بها أيضا مملكة بوتان.

وسهل شومبي حيث يقع جبل دوكلام الذي تسميه الصين دونغلانغ يقع في مثلث الحدود بين الهند والصين وبوتان وتتنازع السيادة عليه الدول الثلاث.

وفي منتصف حزيران/يونيو الماضي أكدت الهند التي تنشر قوات في بوتان إن “فريق بناء تابعا للجيش الصيني دخل منطقة دوكلام وحاول بناء طريق”.

لكن الصين تقول إن هذه المنطقة تتبع لها وإن الجنود الهنود منتشرين على أراضيها.

ومساء الثلاثاء طالب السفير الصيني لدى الهند ليو زاوهوي بأن “يعود الجنود الهنود بلا شروط إلى الجانب الهندي”.

وأضاف أن “الحكومة الصينية واضحة للغاية: إنها تريد حل الوضع الراهن سلميا وانسحاب القوات الهندية من هذه المنطقة هو شرط مسبق”.

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