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بوتين يندد بالعقوبات الغربية ضد بلاده
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين يندد بالعقوبات الغربية ضد بلاده

2017-07-06 08:25:56
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ندد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بالسياسة الحمائية التجارية والعقوبات الاقتصادية الغربية على بلاده، وذلك عشية قمة مجموعة العشرين المقررة في هامبورج، شمال ألمانيا.

وقالت “فرانس برس” إن بوتين نسر مقالا في صحيفة “هاندلشبلات” الألمانية الاقتصادية، اعتبر فيه أن العقوبات “ليست فقط قصيرة النظر بل تخالف مبادئ مجموعة العشرين..”.

ونوه الرئيس الروسي إلى أن هذه المبادئ “تدعو إلى التعاون لما فيه مصلحة كل دول العالم”، داعيا، في المقابل، إلى “علاقات تجارية منفتحة على أساس معايير موحدة”.

ويفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادي على روسيا، على خلفية الأزمة الأوكرانية واجتياح موسكو للمنطقة القرم قبل ضمها إلى الأراضي الروسية.

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