اقترب الحارس الشاب الإيطالي جانلويجي دوناروما من التوصل لاتفاق مع إدارة ناديه (اي سي ميلان) الإيطالي لكرة القدم يقضي بتوقيعه عقده الاحترافي الأول.

ومن المنتظر أن يشتمل العقد الجديد للحارس الصغير على بعض المميزات الخاصة، كما يتوقع أن يكون راتبه السنوي هو 6 ملايين يورو!.

هذا الراتب الضخم هو أكبر مما تقاضاه أي حارس مرمى في تاريخ الدوري الإيطالي، أي أكبر مما يتقاضاه الأسطورة جانلويجي بوفون وهو في سن الـ39 في الوقت الحالي!.

ليس هذا وحسب، بل إنه بالمقارنة مع ما كان يتقاضاه ليونيل ميسي في نفس سنه، أي 18 عاما، سنجد أن الأرجنتيني كان يتقاضى نصف الراتب الحالي لدوناروما، حيث وقع ميسي حين كان في السابعة عشر من عمره عقدا مع برشلونة يتقاضى بموجبه 3 ملايين يورو!.

أما البرتغالي كريستيانو رونالدو فقد وقع حين كان عمره 18 عاما مع مانشستر يونايتد لقاء مليوني يورو، (أي ثلث راتب دوناروما المنتظر)، في حين كان راتب واين روني هو 1.7 مليون يورو سنويا، فيما كان عقد نيمار مع سانتوس البرازيلي يبلغ 1.5 مليون يورو!