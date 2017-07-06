 Moheet on google
الخميس 6 يوليو 2017 08:52 صباحاً
روابط سريعة
الحارس دوناروما يحصل على 6 ملايين يورو راتبا سنويا
دوناروما

الحارس دوناروما يحصل على 6 ملايين يورو راتبا سنويا

2017-07-06 08:21:19
أ ش أ

اقترب الحارس الشاب الإيطالي جانلويجي دوناروما من التوصل لاتفاق مع إدارة ناديه (اي سي ميلان) الإيطالي لكرة القدم يقضي بتوقيعه عقده الاحترافي الأول.

ومن المنتظر أن يشتمل العقد الجديد للحارس الصغير على بعض المميزات الخاصة، كما يتوقع أن يكون راتبه السنوي هو 6 ملايين يورو!.

هذا الراتب الضخم هو أكبر مما تقاضاه أي حارس مرمى في تاريخ الدوري الإيطالي، أي أكبر مما يتقاضاه الأسطورة جانلويجي بوفون وهو في سن الـ39 في الوقت الحالي!.

ليس هذا وحسب، بل إنه بالمقارنة مع ما كان يتقاضاه ليونيل ميسي في نفس سنه، أي 18 عاما، سنجد أن الأرجنتيني كان يتقاضى نصف الراتب الحالي لدوناروما، حيث وقع ميسي حين كان في السابعة عشر من عمره عقدا مع برشلونة يتقاضى بموجبه 3 ملايين يورو!.

أما البرتغالي كريستيانو رونالدو فقد وقع حين كان عمره 18 عاما مع مانشستر يونايتد لقاء مليوني يورو، (أي ثلث راتب دوناروما المنتظر)، في حين كان راتب واين روني هو 1.7 مليون يورو سنويا، فيما كان عقد نيمار مع سانتوس البرازيلي يبلغ 1.5 مليون يورو!

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3