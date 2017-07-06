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تيلرسون: مستعدون لدراسة إقامة مناطق حظر جوي فوق سوريا
وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون

إذا وافقت روسيا

تيلرسون: مستعدون لدراسة إقامة مناطق حظر جوي فوق سوريا

2017-07-06 08:18:59
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قال وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لأن تبحث مع روسيا الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار فى سوريا بما فى ذلك إقامة مناطق حظر جوي.

وأضاف فى بيان قبل قمة مجموعة العشرين التى تعقد فى ألمانيا هذا الأسبوع “إذا عمل بلدانا معا لتحقيق الاستقرار على الأرض فإن هذا سيضع أساسا للتقدم نحو تسوية من أجل مستقبل سوريا السياسى “.

وقالت قناة “العربية” فى خبر عاجل لها، إن واشنطن أكدت أن روسيا ملزمة بمنع النظام السورى من استخدام الأسلحة الكيماوية.

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