على الرغم من أن رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي لا تسمح بالكشف للصحفيين عن ملامح حياتها الشخصية، غير أنه عُرف مؤخرا أن ماي تفضل العيش في منزلها بمنتجع سونينج الواقع على نهر التايمز.

ويقول موقع مجلة (التايم) الأمريكية انه عندما لا تكون ماي في مقر الحكومة البريطانية الواقع في 10 دوانينج ستريت، تتوجه هي وزوجها فيليب إلى منزلهما في قرية سونينج التي تقع على بُعد ساعة بالسيارة عن وسط لندن.

ومن بين ابرز جيران ماي الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته امل كلوني اللذين قاما بشراء منزل في سونينج قبل عامين. ويتكون المنزل الذي يرجع تاريخ إنشائه إلى القرن الـ17 من تسع غرف نوم وحمام سباحة وملعب للتنس، وتردد أن التجديدات التي أجراها آل كلوني بالمنزل تكلفت نحو 26.4 مليون دولار.

كما يمتلك وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون والذي دعا إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي منزلا في نفس المنتجع بجوار منزل رئيسة الوزراء.

وتردد أن المغنية الأمريكية الشهيرة تيلور سويفت و الممثل الأمريكي براد بيت وطليقته الممثلة انجلينا جولي يدرسون شراء منازل جديدة في المنتجع.

ويقول ماثيو مانال احد المستشارين العقاريين البريطانيين أن البلدة بدأت في جذب المشاهير خلال السنوات القليلة الماضية حيث تتمتع بمناظرها الخلابة المطلة على نهر التايمز وكذلك بالخصوصية إذ انه يصعب على الصحفيين المتطفلين الوصول إلى سكان البلدة. كما أنها تشتهر بالعديد من المطاعم واحد المسارح الشهيرة.