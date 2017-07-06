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بالفيديو.. مسيرة «الزومبي» تطوف شوارع ألمانيا والسبب !
مسيرة للزومبي في المانيا

بالفيديو.. مسيرة «الزومبي» تطوف شوارع ألمانيا والسبب !

2017-07-06 08:16:39
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في حدث لفت أنظار العالم، شارك ألف شخص من المواطنين الألمان في مسيرة أطلقوا عليها “مسيرة الزومبي”، في شوارع ألمانيا.

وارتدى المشاركون في المسيرة ملابس “باليه”، وقاموا بطلاء أنفسهم باللون الرمادي؛ ليمنحوا أنفسهم مظهر الرماد المحترق، وطافوا شوارع مدينة هامبرج الألمانية بحركة بطيئة للفت الأنظار.

وأعلن منظمو الفعالية وفقًا لموقع “سكاي نيوز”، عن أن الهدف من المسيرة هو حث الناس على المشاركة في الحياة السياسية، قبل قمة العشرين المرتقبة في السابع من يوليو.
في حدث لفت أنظار العالم، شارك ألف شخص من المواطنين الألمان في مسيرة أطلقوا عليها “مسيرة الزومبي”، في شوارع ألمانيا. وارتدى المشاركون في المسيرة ملابس “باليه”، وقاموا بطلاء أنفسهم باللون الرمادي؛ ليمنحوا أنفسهم مظهر الرماد المحترق، وطافوا شوارع مدينة هامبرج الألمانية بحركة بطيئة للفت الأنظار. وأعلن منظمو الفعالية وفقًا لموقع “سكاي نيوز”، عن أن الهدف من المسيرة هو حث الناس على المشاركة في الحياة السياسية، قبل قمة العشرين المرتقبة في السابع من يوليو.



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