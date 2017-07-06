تلقى الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم عرضا رسميا لتولي إدارة أحد المنتخبات الأوروبية.

وأشار الإعلامي إبراهيم فايق من خلال برنامجه التلفزيوني “الحريف” المذاع على قناة “دي أم سي” الفضائية، إلى أن كوبر قد رفض العرض لرغبته في الاستمرار مع “الفراعنة” والصعود بهم إلى بطولة “كأس العالم 2018”.