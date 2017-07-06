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عرض أوروبي لـ«كوبر» والأرجنتيني يرفض
هكتور كوبر - المدير الفني لمنتخب مصر
هكتور كوبر - المدير الفني لمنتخب مصر

عرض أوروبي لـ«كوبر» والأرجنتيني يرفض

2017-07-06 08:26:42
محيط - خالد الريس

تلقى الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم عرضا رسميا لتولي إدارة أحد المنتخبات الأوروبية.
وأشار الإعلامي إبراهيم فايق من خلال برنامجه التلفزيوني “الحريف” المذاع على قناة “دي أم سي” الفضائية، إلى أن كوبر قد رفض العرض لرغبته في الاستمرار مع “الفراعنة” والصعود بهم إلى بطولة “كأس العالم 2018”.

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