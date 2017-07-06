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الوحدات الكردية السورية ترجح اندلاع اشتباكات مع تركيا
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الوحدات الكردية السورية ترجح اندلاع اشتباكات مع تركيا

2017-07-06 08:12:51
أ ش أ

قال قائد وحدات حماية الشعب الكردية السورية سيبان حمو، إن الانتشار العسكري التركي قرب مناطق يسيطر عليها الأكراد شمال غرب سوريا يصل إلى “مستوى إعلان حرب”، مرجحا اندلاع اشتباكات خلال أيام.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية اليوم الخميس، عن حمو قوله، إن “هذه التحضيرات العسكرية وصلت إلى مستوى إعلان حرب وقد تفضي إلى اندلاع اشتباكات فعلية في الأيام القادمة.. وبطبيعة الحال لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا العدوان المحتمل”، متهما تركيا بالإعداد لحملة عسكرية في منطقة حلب وعفرين.

وكان حمو قد أشار في تصريحات سابقة له الأسبوع الماضي إلى أن وحدات حماية الشعب لديها خطة للسيطرة على المنطقة الواقعة بين مدينتي أعزاز وجرابلس.

ويرى خبراء أن التوترات المتزايدة بين الطرفين الحليفين للولايات المتحدة في شمال غرب سوريا، قد يفتح جبهة جديدة في الصراع السوري متعدد الأطراف، وقد يصرف ذلك انتباه وحدات حماية الشعب الكردية عن حملتها لانتزاع السيطرة على معقل تنظيم “داعش” في الرقة.

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