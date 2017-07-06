يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء وعلى البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

الإسكندرية 24 29

مطروح 22 29

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

بلطيم 24 32

الإسماعيلية 23 34

السويس 25 35

العريش 22 33

نخل 19 35

طابا 22 36

الطور 26 34

مرسي علم 30 38

الغردقة 30 38

شرم الشيخ 31 39

رفح 22 32

كاترين 22 33

سيوة 23 34

المنيا 24 36

الفيوم 24 35

رأس سدر 25 35

أبوسمبل 30 41

وسط الدلتا 25 34

أسيوط 25 36

سوهاج 26 37

الأقصر 27 40

أسوان 28 41

شلاتين 29 38

حلايب 30 36

الوادى الجديد 29 39

قنا 27 39

نويبع 27 35

السلوم 21 30