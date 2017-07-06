عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اوغستوا ايناسيو اجتماع مع رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور لمناقشة أخر المستجدات بفريق كرة القدم بالفريق.

وأكد مرتضى منصور من خلال مقطع فيديو جمع بين هاني زاده المدير الإداري بالفريق والمدير الفني البرتغالي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه قد “تم طوي صفحة اللي فاتت”، مضيفا أن “جمهور الزمالك عاطفي.. ومباراة قد يرفع المدرب على الأعناق”.

وأعلن أنه قد تم مناقشة اللاعبين المستمرين في صفوف الفريق والراحلين ابتداء من الموسم المقبل، مشيرا إلى أن من لا يستطيع الاستمرار مع الفريق يأتي بالعرض المناسب ليتركه – على حد قوله.

وأضاف أنه سيعقد اجتماع مع اللاعبين يوم الجمعة للتأكيد على استمرار المدير الفني البرتغالي، موضحا أن 80 % من مشاكل الملعب بسبب اللاعبين.

وفي السياق نفسه، وأعرب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اوغستوا ايناسيو عن تمنياته في أن يحوذ أداء الفريق على إعجاب جماهيره في مباراته القادمة بدوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أن الزمالك أسم كبير في أفريقيا والعالم.