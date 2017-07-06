اقتحم مؤيدون للحكومة حاملين مواسير، مبنى الكونجرس الذي تسيطر عليه المعارضة في فنزويلا أمس الأربعاء فهاجموا النواب وحاصروهم في أحدث موجات العنف ضمن أزمة سياسية تشهدها البلاد، وفق إفادة من “رويترز”.

وأصيب سبعة ساسة من المعارضة في مشاجرات مثلت بؤرة توتر أخرى مثيرة للقلق في الأشهر الثلاثة الأخيرة بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية وعضو منظمة أوبك التي تهزها احتجاجات المعارضة ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

ولقي أكثر من 90 شخصا حتفهم في الاضطرابات ويتكرر اندلاع الاشتباكات وإقامة حواجز الطرق في مدن بمختلف أنحاء فنزويلا.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية خوليو بورجيس أن أكثر من 350 سياسيا وصحفيا وضيفا على الجلسة التي أقيمت بمناسبة عيد الاستقلال حوصروا حتى غروب الشمس، مضيفا للصحفيين: “هناك رصاص وسيارات دمرت منها سيارتي وبقع دماء حول القصر (مبنى الكونجرس)، واصفا العنف في فنزويلا بأنه «له اسم وكنية نيكولاس مادورو».

وقال شهود عيان: إن الحشد تجمع بعد الفجر مباشرة خارج المبنى في وسط مدينة كراكاس ورُددت هتافات مؤيدة لمادورو، وفي الصباح اقتحم العشرات البوابات يحملون مواسير وهراوات وحجارة وبدأوا الهجوم، وسار عدة نواب مصابين بصعوبة تغطيهم الدماء في أروقة الجمعية الوطنية، وتعرض بعض الصحفيين للسطو.

وقال شهود: إن بعد الهجوم في الصباح حاصرت مجموعة من نحو 100 شخص، ارتدى كثير منهم ملابس حمراء وهتفوا “تحيا الثورة”، من كانوا بالمبنى لساعات بداخله، كما حمل بعض من كانوا بالحشد خارج المبنى مسدسات وهددوا بقطع المياه والكهرباء.قتحم مؤيدون للحكومة حاملين مواسير، مبنى الكونجرس الذي تسيطر عليه المعارضة في فنزويلا أمس الأربعاء فهاجموا النواب وحاصروهم في أحدث موجات العنف ضمن أزمة سياسية تشهدها البلاد، وفق إفادة من رويترز. وأصيب سبعة ساسة من المعارضة في مشاجرات مثلت بؤرة توتر أخرى مثيرة للقلق في الأشهر الثلاثة الأخيرة بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية وعضو منظمة أوبك التي تهزها احتجاجات المعارضة ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو. ولقي أكثر من 90 شخصا حتفهم في الاضطرابات ويتكرر اندلاع الاشتباكات وإقامة حواجز الطرق في مدن بمختلف أنحاء فنزويلا. وأكد رئيس الجمعية الوطنية خوليو بورجيس أن أكثر من 350 سياسيا وصحفيا وضيفا على الجلسة التي أقيمت بمناسبة عيد الاستقلال حوصروا حتى غروب الشمس، مضيفا للصحفيين: “هناك رصاص وسيارات دمرت منها سيارتي وبقع دماء حول القصر (مبنى الكونجرس)، واصفا العنف في فنزويلا بأنه «له اسم وكنية نيكولاس مادورو». وقال شهود عيان: إن الحشد تجمع بعد الفجر مباشرة خارج المبنى في وسط مدينة كراكاس ورُددت هتافات مؤيدة لمادورو، وفي الصباح اقتحم العشرات البوابات يحملون مواسير وهراوات وحجارة وبدأوا الهجوم، وسار عدة نواب مصابين بصعوبة تغطيهم الدماء في أروقة الجمعية الوطنية، وتعرض بعض الصحفيين للسطو. وقال شهود: إن بعد الهجوم في الصباح حاصرت مجموعة من نحو 100 شخص، ارتدى كثير منهم ملابس حمراء وهتفوا “تحيا الثورة”، من كانوا بالمبنى لساعات بداخله، كما حمل بعض من كانوا بالحشد خارج المبنى مسدسات وهددوا بقطع المياه والكهرباء.