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ضاحى خلفان: أيها الخليجيون لا تغريد بعد اليوم عن قطر
ضاحي خلفان

ضاحى خلفان: أيها الخليجيون لا تغريد بعد اليوم عن قطر

2017-07-06 07:44:08
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قال ضاحى خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، إن هناك احتمال ثورة إفلاس بنوك فى إيران نهاية شهر ديسمبر، سيقودها الشباب الإيرانى الذى طفح الكيل عنده من “أصحاب العمائم”.

وخاطب خلفان، عبر حسابه على تويتر، الشعب الإماراتى، قائلا: “أيها الإماراتيون، لننشغل بالعمل الدءوب وبالتلاحم مع أمتنا العربية قادة وشعوبا ومن فزع إلى إيران، لا رجعة”.

وأضاف خلفان: “أيها الخليجيون، لا تغريد بعد اليوم عن قطر، لهم إيرانهم ولنا سعوديتنا وإماراتنا وبحريننا ومصرنا وعروبتنا ولهم خامئنيهم، وكان الله غفورا رحيما، خلولنا نقاطعهم حتى فى وسائل التواصل الاجتماعى”.

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