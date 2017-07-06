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اليوم.. شريف إسماعيل يرأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات
رئيس الوزراء شريف اسماعيل‎

اليوم.. شريف إسماعيل يرأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات

2017-07-06 07:39:29
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يرأس المهندس شريف، إسماعيل رئيس الوزراء، صباح اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

يحضر الاجتماع بعض الوزراء والمحافظين، ورئيس الجهاز ‏المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثلي جميع الوزاراتوالمحافظات والجهات المعنية.‏

‏ وسيتم خلال الاجتماع استعراض جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر فى مجال ‏الحد والتخفيف من مخاطر الكوارث والأزمات، كما سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد ‏من مخاطر الكوارث “2017- 2030م” والتى تأتى فى صدد الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية ‏والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث وتماشيًا مع إطار “سينداى” للحد من مخاطر الكوارث.‏

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