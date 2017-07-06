يزور وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الأحد المقبل، تركيا بعد زيارة قصيرة إلى أوكرانيا.

وذكر مسؤول في الخارجية الأميركية الأربعاء، أن تيلرسون سيحضر مؤتمر البترول العالمي في تركيا وسيتلقى جائزة ويلقي خطابًا تعلق بالطاقة والأمن كأولوية إقليمية وأمن قومي بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح أن تيلرسون سيلتقي عددًا من المسؤولين الأتراك للتأكيد على أهمية الشراكة الأميركية-التركية في قتال تنظيم داعش الإرهابي، والدور المحوري الذي تلعبه تركيا كعضو في التحالف الدولي لهزيمة التنظيم ودورها المهم كحليف في الناتو.

وأضاف المسؤول أن تيلرسون سيناقش كذلك مع المسؤولين الأتراك الملف السوري.