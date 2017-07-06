طلب الروائي السعودي عبده خال من دار بلومزبري التابعة لمؤسسة قطر للنشر بفسخ الاتفاقية المبرمة معها عن روايته “ترمي بشرر” الفائزة بجائزة البوكر لعام 2010م.

علل خال هذا الطلب بقوله: “ليس بمقدورالمثقف أن يكون ظهيرًا للإرهاب، ومن يؤوي الإرهابيين، وحيث إنه بات من المؤكد قيام الجارة قطر بدعم قوى الإرهاب في المنطقة، فكان من أثر ذلك أن قامت الدول الخليجية ومصر، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بمقاطعة قطر سياسيًا واقتصاديًا، ولأن الثقافة لا يمكن لها مساندة تخريب الأوطان وليست رافدًا من روافده، الأمر الذي لا يستقيم معه ديمومة العلاقة التعاقدية مع هذه المؤسسة، فلم أجد من بد من إنهاء العلاقة، نصرة للوطن وحماية للثقافة والمثقفين من الارتماء في حضن الدول الراعية للإرهاب أو أحدى مؤسساتها”.