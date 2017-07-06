أعلن حراس الأمن بالمواقع الأثرية والمتاحف بالعاصمة اليونانية أثينا الأربعاء، الدخول في إضراب عن العمل اليوم الخميس؛ ما يسفر عن إغلاق جميع مواقع ومعظم متاحف العاصمة في أوج الموسم السياحي.

ويطالب الحراس حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي الأمريكية”، بالحصول على أجر إضافي مقابل العمل أيام الأحد والإجازات الرسمية، وتوظيف 200 حارس إضافي على الأقل لضمان سلامة وسلاسة العمل بالمواقع الأثرية.

وأضافت الشبكة أن الإضراب سيستمر 3 ساعات صباح اليوم، تغلق خلالها أبواب المواقع والمتاحف، وذلك في أوج الموسم السياحي في البلاد، لافتة إلى أن المتاحف والمواقع الأثرية تمثل عامل جذب لملايين الزوار سنويًا خاصة في فصل الصيف.