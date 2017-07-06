سوري يفوز بجائزة "الشاعر المناضل" الفرنسية2017-07-06 05:37:32
حصل ديوان “بعيداً عن دمشق” للشاعر السوري عمر يوسف سليمان على جائزة “الشاعر المناضل”، وهي جائزة فرنسية تُمنح وفقاً لجودة العمل المُختار، على أن يكون الشاعر قد شارك في الاحتجاج ضد إحدى السلطات الفاشية، أو تعرض للاعتقال والتعذيب.
وكان من بين المُرشحين الخمسة للدورة الحالية من الجائزة ديوان “صراع ثنائي يلاحق أغنيات بعيدة” للشاعر الهندي “بوشونج سونام”، و”لا حي ولا ميت” للسوري فرج بيرقدار، ترجمة عبد اللطيف اللعبي، و”التعليمات في الداخل” للفلسطيني أشرف فياض، ترجمة اللعبي أيضاً.
أما آلية اختيار الكتب فتتم عبر تصويت يجمع مئة وخمسين مثقفاً فرنسياً، ويحصل الكتاب الذي يحصد أكبر عدد من الأصوات على الجائزة، وقد جاء كتاب أشرف فياض في المرتبة الثانية بنسبة 29 بالمئة، بعد كتاب عمر يوسف سليمان (32 بالمئة)، أما كتاب بيرقدار فقد حصل على نسبة 3 بالمئة من مجموع الأصوات.
يُذكر أن هذه الجائزة تنظمها مدينة “نيس” الفرنسية منذ سنة 2014، بعد تأسيس جمعية تحمل اسم الجائزة، وتسلم رسمياً في الثامن من أكتوبر بحضور عدد من الكتاب والعاملين في الشأن الثقافي ببلدية المدينة. أما الديوان الفائز هذا العام “بعيداً عن دمشق” فقد صدر في 2017 عن دار “لو تان دي سوغيز”، وكتبه الشاعر بالعربية، ثم ترجمه كل من “صلاح الحمداني” و”إيزابيل لاني” إلى الفرنسية.
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