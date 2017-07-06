استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه المصري إلى ما دون ١٨جنيها

شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا لليوم الثالث على التوالي أمام الجنيه المصري وتفاوتا طفيفا بين البنوك بعد فترة من الاستقرار في بداية التعاملات الصباحية اليوم ...