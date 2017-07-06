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اليوم.. استئناف محاكمة 89 إخوانيا في "الخلايا العنقودية"
شاكوش - محكمة

اليوم.. استئناف محاكمة 89 إخوانيا في "الخلايا العنقودية"

2017-07-06 06:25:17

تستأنف محكمة جنايات الإسماعيلية محاكمة 89 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا باسم الخلايا العنقودية “ولع” في وقائع حرق سيارات شرطة وسيارات ضباط الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية.

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