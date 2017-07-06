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اليوم.. "الجنايات" تستمع للشهود في قضية "اقتحام السجون"
محمد مرسي‎

اليوم.. "الجنايات" تستمع للشهود في قضية "اقتحام السجون"

2017-07-06 06:25:56

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية “اقتحام السجون” وذلك لسماع الشهود.

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