قال نذار قنديل، رئيس وحدة الأخبار في العربي الجديد، إن نتائج الاجتماع الرباعي أمس الأربعاء، خلا من التصعيد ضد قطر، مشيرا إلى أن الجميع كان يتوقع التلويح بالخيار العسكري ضد الدوحة وهذا لم يحدث.

وأضاف قنديل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت مصر” المُذاع على قناة “التليفزيون العربي”، أن الرأي العام الداخلي السعودي والإماراتي غير مقتنع بأن قطر ستسبب خطر له، والوضع الداخلي القطري متماسكا لدرجة غير متوقعة، ولهذا خلا بيان الدول الأربعة من أي قرارات تصعيد.

وأكد رئيس وحدة الأخبار في العربي الجديد، أن وزير الخارجة المصري والاماراتي كانوا يؤيدوا التلويح بعمل عسكري، والسعودية كانت لا تريد هذا الخيار، ولهذا كان هناك تخبط في وجهات النظر.

وأوضح قنديل، أن مكالمة الرئيس دونالد ترامب أمس كانت أحد أسباب تراجع الدول الأربعة عن التصعيد ضد قطر.